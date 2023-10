Corinthians x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Um dos maiores clássicos do Brasil, Corinthians x Santos terá a sua nova edição neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela rodada 29 da Série A. E é de alta tensão. Afinal, com 36 pontos, o Corinthians está próximo da zona de rebaixamento, apenas cinco à frente do primeiro dentro da zona de degola. O Santos, por sua vez, está ainda mais ameaçado. Afinal, com 33 pontos, é o 16º na tabela, exatamente o primeiro fora do Z4. Assim, não perca nada deste clássico. E para você ficar por dentro do que vai rolar, acompanhe a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 17h30, com o seu tradicional pré-jogo.