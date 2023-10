São Paulo se aproxima de marca negativa como visitante no Brasileirão

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam neste domingo (29), às 16h, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Brasileirão. Em caso de derrota no Sul, os jogadores tricolores vão se tornar os piores visitantes da história do clube paulista.

Momento do São Paulo

Assim, o São Paulo está próximo de alcançar uma marca extremamente negativa como visitante no Brasileirão. Afinal, os jogadores tricolores estão há 14 jogos sem vencer fora de casa no campeonato. A última vez que isso aconteceu foi em 1980.

O clube nunca ficou 15 partidas consecutivas sem ganhar como visitante. Portanto, os defensores tricolores precisarão conter os ataques rubro-negros na Arena da Baixada se quiserem evitar um vexame marcante na história da instituição.

A última vitória do São Paulo como visitante no Brasileirão aconteceu em 2022. Na época, os jogadores tricolores protagonizaram uma goleada diante do Goiás na última rodada do campeonato. Após esta partida, empates e derrotas fora de casa se tornaram rotina para os torcedores.

A goleada do Palmeiras por 5 a 0 colocou pressão em cima do trabalho Dorival Júnior. Afinal, os jogadores tricolores vêm apresentando oscilações depois do título da Copa do Brasil. O time paulista atualmente está na décima colocação do Brasileirão, com 38 pontos conquistados.

