Memória de Bobby Charlton é reverenciada em Old Trafford

O Manchester United recebeu o Manchester City neste domingo (29/10) em Old Trafford. O jogo contou com homenagens, a Sir Bobby Charlton, que morreu em 21/10, aos 86 anos. Assim, o maior ídolo do United e ícone do futebol inglês e mundial foi reverenciado pela torcida, com várias faixas e bandeiras antes de a bola rolar. E o ponto alto da celebração foi a presença de vários ex-jogadores do United que jogaram com o genial Bobby Charlton nos anos 60. Ao lado deles, ex-jogadores do Manchester que foram adversários do campeão do Mundo de 1966 com a seleção inglesa. Veja as imagens.

Deus salve o rei, Bobby Charlton, por Roberto Assaf

Uma lenda no futebol

Nascido em Ashington em 11/10/1937, Robert Charlton foi meia-atacante que marcou a história do Manchester United, entre 1954 e 1973. Dali ele foi para o Preston North End, já no fim da carreira, entre 1973 e 1974. Então, se aposentou em 1975 no Waterford United.

Bobby Charlton também defendeu a seleção da Inglaterra entre 1958 e 1970, atuando em 106 partidas e marcando 49 gols. Sua estreia pela Inglaterra foi em 1958, com vitória por 4 x 0 sobre a Escócia no Campeonato Britânico de Nações. Mas seu primeiro gol pela seleção saiu no segundo jogo. Foi num amistoso contra Portugal, em que Bobby Charlton anotou os 2 gols britânicos no placar de 2 x 1 em Wembley. Em 1966, foi campeão da Copa do Mundo pela Inglaterra, no ano em que o país sediou a competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.