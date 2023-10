Haaland arrasa na surra do City sobre o United, em Old Trafford

Haaland confirmou a fama de algoz do Manchester United. Afinal, sempre que o goleador do Manchester City encontra o rival, faz gol. E não foi diferente neste domingo (29/10), pela décima rodada da Premier League. Em pleno Old Trafford, casa dos Red Devils, numa tarde de homenagens a Sir Bobby Charlton (ídolo do United e ícone do futebol, que morreu aos 86 anos em 21/10) foi ele o protagonista. Afinal, fez dois gols e deu uma assistência (para Foden) no 3 a 0 dos Citizens. E o norueguês não marcou pelo menos outros dois gols graças às defesas espetaculares de Onana.

Assim, o Manchester City vai aos 24 pontos, dividindo a vice-liderança com o Arsenal e atrás apenas do Tottenham, com 26. O United é o oitavo, com 15 pontos.

Haaland marca, goleiros fazem grandes defesas

No primeiro tempo, o City esteve bem melhor nos primeiros minutos. Rodri encaixou as várias jogadas de ataque, o que fez o United recuar para evitar o pior. Depois de quase marcar com Walker e Dofenc, o City abriria o placar aos 23 minutos. Num chuveirinho, Rodri foi agarrado na área. Pênalti confirmado no VAR. Haalad cobrou e fez 1 a 0.

O gol acordou o United, que passou a buscar mais o ataque, principalmente nos minutos finais., E a igualdade somente não saiu num chute de McTominay de fora da área por causa de defesa fantástica do goleiro brasileiro Ederson. Mas o City também seguiu perigoso. Uma cabeçada de Haaland em cruzamento de Bernardo Silva não entrou por causa de um milagre de Onana. O time visitante foi para o intervalo em vantagem e com recebimento pelo volume (61%) e finalizações (7 a 4).

Quem esperava um United ativo e incisivo no segundo tempo se frustrou. O Manchester City foi quem voltou muito melhor. Aos três minutos, Haaland concluiu cruzamento de Bernardo Silva e ampliou para 2 a 0. Em seguida, Grealish teve tudo para ampliar. O United parecia nocauteado, dependia de lampejos de Rashford, o único que estava bem. Mas até ele falhou. A chance que teve para diminuir, chutou para fora. E o City ampliou. Aos 35, depois de pegar uma sobra de Onana em chute de Rodri, Haaland ficou com a sobra. Mas, em vez de chutar, preferiu dar o passe para Foden completar e fazer 3 a 0. Enfim, festa do lado azul de Manchester.

Antony em campo

O atacante brasileiro Antony, que ficou semanas afastado do Manchester United por causa dos problemas de violência com a ex-namorada, entrou no finzinho. Quase não tocou na bola. Mas por pouco não foi expulso ao trocar empurrões com Doku. Ficou no amarelo.

Jogos da 10ª rodada da Premier League

Sexta-feira (27/10)

Crystal Palace 1×2 Tottenham

Sábado (28/10)

Chelsea 0x2 Brentford

Arsenal 5×0 Sheffield United

Bournemouth 2×1 Burnley

Wolverhampton 2×2 Newcastle

Domingo (29/10)

West Ham 0x1 Everton

Aston Villa 3×1 Luton Town

Liverpool 3×0 Nottingham Forest

Brighton 1×1 Fulham

Manchester United 0x3 City

