Brasil vence Honduras e termina em 1º no Grupo B do Pan

Após um primeiro tempo muito fraco, a Seleção Sub-23 do Brasil acordou na etapa final e venceu com facilidade Honduras, por 3 a 0, no jogo pela última rodada do Grupo B dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, no Chile. Este resultado fez o time canarinho fechar em primeiro lugar no grupo, com três vitórias e campanha 100%. Os gols foram de jogadores de times gaúchos: os gremistas Ronald e Gustavo Martins; e o colorado Thauan Lara.

O Brasil agora espera a definição do segundo colocado do Grupo A (Chile, Uruguai, México ou República Dominicana) para saber qual o seu rival na semifinal. A Seleção tenta acabar com o jejum de ouro no futebol do Pan. Não fica no topo desde 1987.

O primeiro tempo foi de lascar. Embora o corintiano Biro e o botafoguense Matheus Nascimento tivessem chances, Honduras, com marcação forte, conseguiu evitar a maioria dos lances de perigo. Até assustou o gol de Andrew (começou como titular no lugar de Mycael). Assim, as emoções ficaram para o segundo tempo. E foi na bola parada que o Brasil chegou aos gols. Aos cinco minutos, após escanteio cobrado por Marquinhos, Ronaldo apareceu para cabecear e fazer 1 a 0.

Aos nove, lance praticamente igual. Escanteio de Marquinhos pela direita e, desta vez, quem cabeceou foi Gustavo Martins. Brasil 2 a 0. Com a vantagem, o Brasil se tranquilizou em campo deu a bola para Honduras atacar e assim, abrir espaços para contra-ataques. E foi num deles, aos 32 minutos, que chegou ao terceiro gol. Gustavo Martins lançou o lateral Thauan Lara que bateu cruzado e fechou o placar.

BRASIL 3X0 HONDURAS

3ª Rodada do Grupo B dos Jogos Pan-Americanos do Chile-2023

Data: 29/10/2023

Local: Estádio Sausalito, Viña del Mar (CHI)

BRASIL: Andrew (Doneli, Intervalo); Miranda, Arthur Chaves, Gustavo Martins e Patryck; Ronald, Matheus Dias (Igor Jesus, 16’/2ºT) e Pirani; Guilherme Biro (Kaio Cesar, Intervalo), Matheus Nascimento (Figueiredo, Intervalo) e Marquinhos (Thauan Lara, 16/2ºT). Técnico: Ramon Menezes

HONDURAS Facussi; Deyron (Maldonado, 13’/2ºT), Orellana, Palacios e Vega; Julian Martínez (Tatum, 38’/2ºT), Arriaga (Macias, 13’/2ºT), Chávez e Garcia (Jeffeey Miranda, 13’/2ºT); David Ruiz e Aceituno (Elvin, 38’/2ºT). Técnico: Bernardo Redín

Gols: Ronald, 5’/2ºT (1-0); Gustavo Martins, 9’/2ºT (2-0); Thauan Lara, 32’/2ºT (3-0)

Árbitro: José Uzcategui (VEN)

Auxiliares: Urizon Nieto e Antonio Garcia (VEN)

Cartões amarelos: Miranda (BRA) Orellana, Elvin (HON)

