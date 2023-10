Botafogo x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

No Nilton Santos, na noite deste domingo (29/10), às 20h (de Brasília), o líder Botafogo recebe o Cuiabá pela 29ª rodada do Brasileirão. Com 59 pontos, a torcida que vai lotar o Niltão espera nova vitória para manter uma boa folga sobre a concorrência (o vice-líder Palmeiras tem 53, mas dois jogos a mais). Mas o Cuiabá se agiganta contra os grandes e, com 37 pontos e na 12ª posição, buscará um bom resultado para manter distância do Z4.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogaço no Rio, começando a sua transmissão às 19h (de Brasília) com o pré-jogo sob o comando de cesar tavares, que também estará na narração da partida. Clique abaixo e confira.