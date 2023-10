Athletico, em casa, fica no empate com o São Paulo

Athletico e São Paulo ficaram no empate, na tarde deste domingo (29/10), na Ligga Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão: 1 a 1. Foi um resultado justo, pois os times tiveram pouca eficácia ofensiva, principalmente o Tricolor paulista. Tirando os dez primeiros minutos, quando saíram os gols, o que se viu foi duelo no meio de campo, sempre truncado e com muita reclamação a cada falta. O Furacão saiu na frente com Pablo. O gol do empate são-paulino foi de Pablo Maia.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

O Athletico entraria na zona da Libertadores se vencesse. Mas, com o empate, foi aos 49 pontos, em sétimo lugar. O São Paulo, com 39 pontos, está no meio da tabela,

Gols no início. Depois, jogo truncado

Os primeiros minutos foram muito bons. O São Paulo tentando se impor no meio de campo e o Furacão trabalhando pelos flancos. E logo vieram gols em falhas dos zagueiros. Aos seis, Vitor Bueno cruzou e Pablo apareceu no meio da pequena área, sem a marcação de Diego Costa. Dessa forma, cabeceou para abrir o placar para o Athletico. Porém aos nove, num escanteio cobrado por Wellington Rato, Pablo Maia cabeceou desmarcado, isso com o Furacão jogando com três zagueiros, e deixou tudo igual.

Depois dos dez minutos, o jogo passou a ficar muito truncado, com faltas fortes de ambos os lados e pouca força ofensiva. Apenas uma chance clara ocorreu. Foi do Furacão: Diego Costa errou ao tentar cortar uma boa para Canobbio. Assim, deixou o atacante entrar livre. Contudo, Alonso e o goleiro Rafael, abafaram o chute.

Segundo tempo

O Athletico começou a etapa final bem melhor do que o São Paulo. E teve com Canobbio, o melhor em campo. O uruguaio quase fez um golaço, ganhando uma de suas várias disputas com o inseguro lateral Nathan e chutando para Rafael desviar a escanteio. Mas, depois dos 145 minutos, mais uma vez o jogo passou a ficar truncado. Sem ousadia, o São Paulo não chegava na área. O time da casa era eficaz com Canobbio, a esta altura muito marcado. Mas. nos acréscimos, teve pelo menos duas chances para marcar. Contudo, o placar seguiu inalterado.

ATHLETICO-PR 1X1 SÃO PAULO

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 29/10/2023

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Público: 27.604,28

ATHLETICO: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Hugo Moura (Arriagada, 39’/2ºT), Erick, Vitor Bueno, Zapelli (Rômulo, 33’/2ºT) e Canobbio; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington; Pablo Maia, Alisson (Michel Araújo, 12’/2ºT), Rodrigo Nestor (JUan, 43’/2ºT) e Wellington Rato (Ferraresi, aos 43’/2ºT); Luciano (James Rodríguez, 28’/2ºT) e Erison (David, 28’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Pablo, 6’/1ºT (1-0); Pablo Maia 9’/1ºT (1-1)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Mauricio Coelho Silva (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (Fifa-RN)

Cartões Amarelos: Hugo Moura (ATH); Pablo Maia, Erison, Luciano (SAO)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook