Bola de Ouro 2023: Messi e Haaland são os favoritos ao prêmio; saiba onde assistir

Chegou a hora de conhecermos o melhor jogador do mundo na temporada 2022/23. Nesta segunda-feira, a revista “France Football” entrega a Bola de Ouro, principal prêmio individual no esporte. O evento acontecerá no Teatro de Châtelet, em Paris, a partir das 15h45 (de Brasília).

Ao todo, 30 jogadores competem pelo prêmio, e os grandes favoritos são Lionel Messi e Erling Haaland. O evento terá transmissão da TNT, ESPN e do SporTV na TV fechada, além de HBO Max e Star+, ambos no streaming.

A favor do argentino, pesa a conquista da Copa do Mundo 2022, com a seleção argentina. Messi foi eleito o melhor do torneio, o que influencia na hora dos votos. A imprensa europeia, aliás, garante que o jogador do Inter Miami levará a Bola de Ouro pela oitava vez. Já o centroavante norueguês foi o grande nome do Manchester City na temporada fantástica que terminou com a Tríplice Coroa (Premier League, FA Cup e Champions League). Foram 52 gols em 53 partidas.

FINALISTAS AO PRÊMIO