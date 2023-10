Jardim define empate do Vasco com o Goiás: ‘Um pouco frustrante’

Goleiro do Vasco e figura da partida deste domingo (29), o goleiro Jardim lamentou o empate diante do Goiás por 1 a 1, na Serrinha, pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à Rede Globo, ele reconheceu o dissabor com este resultado.

“Um pouco frustrante. Lutamos, conseguimos um gol e, infelizmente, tomamos o empate”, afirmou Jardim.

No fim da partida, Vegetti, que havia marcado para os visitantes, foi expulso. Para Jardim, o segundo amarelo do argentino teve um peso na configuração do empate contra os esmeraldinos.

“Depois de termos um jogador expulso, entramos na pilha da torcida e demos gás a eles. Com 11 contra 11 poderia ser de uma forma diferente. Jogar aqui é complicado. Trabalhamos em uma estratégia para sairmos com a vitória, mas não conseguimos”, pontuou a fera.

O Vasco, com o empate, não sai da zona de rebaixamento. Afinal, soma 31 pontos e está na 18ª posição do Brasileirão. Seu próximo compromisso é na quinta-feira (2), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Em seguida, na jornada seguinte, tem o líder Botafogo pela frente, em São Januário.

