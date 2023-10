Giroud faz dois, mas Napoli busca empate com o Milan no Italiano

No encontro dos dois últimos campeões nacionais, tudo igual entre Napoli e Milan. As equipes se enfrentaram neste domingo, pelo Campeonato Italiano, e empataram em 2 a 2. O jogo foi disputado no Estádio Diego Armando Maradona, pela décima rodada. Olivier Giroud marcou duas vezes para os visitantes no primeiro tempo, mas Matteo Politano e Giacomo Raspadori deixaram tudo igual.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, que seguem no G4 ao menos por enquanto. O Napoli está em quarto, com 18 pontos, mas pode perder a posição nesta segunda-feira, no encerramento da rodada. O Milan chegou a 22 pontos, mas caiu para a terceira posição após vitória da Juventus no sábado.

SHOW DE GIROUD

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Milan, que não se intimidou por jogar fora de casa. A equipe rubro-negra mandou na partida e foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, com dois gols de Giroud, ambos de cabeça. O primeiro saiu aos 22 minutos, após cruzamento na medida de Pulisic. O segundo foi aos 31, aproveitando levantamento de Calabria na linha de fundo.

EMPATE NA RAÇA

Os donos da casa se lançaram ao ataque na etapa final, uma vez que precisavam do resultado. E o time de Rudi Garcia conseguiu o empate com estilo com dois belos gols. Aos cinco, Politano deu chapéu em Pellegrino dentro da área, limpou Theo Hernández e chutou forte para diminuir. Aos 18, Raspadori cobrou falta com extrema categoria no canto de Maignan para balançar as redes.

SEQUÊNCIA

Napoli e Milan voltam a campo no próximo fim de semana, novamente pelo Campeonato Italiano. O time de Nápoles encara a Salernitana, fora de casa, enquanto a equipe rubro-negra tem compromisso com a Udinese, em casa. Os dois jogos acontecem no sábado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.