Morata brilha, e Atlético de Madrid vence o Alavés no Espanhol

Fez a sena. O Atlético de Madrid recebeu o Alavés neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, e venceu a sexta partida consecutiva na competição nacional. Em partida disputada no Cívitas Metropolitano, pela 11ª rodada, Rodrigo Riquelme e Álvaro Morata marcaram para os Colchoneros. Ander Guevara descontou para os visitantes.

Com o resultado, o time de Diego Simeone chegou aos 25 pontos na La Liga, ultrapassou o Barcelona e agora está na terceira colocação. A equipe da capital, porém, tem um jogo a menos e pode empatar com Real Madrid e Girona, que estão empatados na liderança. O Alavaés, por sua vez, está na 17ª colocação, com nove pontos, uma posição acima do Z3.

Jogando em casa, o Atléti mandou na partida desde o começo e foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 26, com cruzamento de Morata para Riquelme, que dominou com estilo, limpou a marcação e estufou as redes. Nos acréscimos, Morata recebeu lindo lançamento de Koke, deixou o zagueiro para trás e ampliou.

Na etapa final, ao melhor estilo Diego Simeone, o Atlético de Madrid amarrou o jogo e segurou o resultado. O time tirou o pé do acelerador, viu o Alavés criar chances, mas conseguiu segurar a vitória. No último lance da partida, Guevara arriscou de fora da área, e Oblak aceitou o chute.

Atlético de Madrid e Alavés voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo fim de semana, contra Las Palmas e Almería, respectivamente. Antes, contudo, o Alavés encara Deportivo Murcia pela Copa do Rei.

