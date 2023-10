Técnico do Lyon é ferido após ataque a ônibus por torcida do Marseille, e jogo é cancelado

Um episódio lamentável levou um dos jogos da décima rodada do Campeonato Francês ao adiamento. Neste domingo, o ônibus do Lyon foi atacado por torcedores do Olympique de Marseille na chegada ao Estádio Vélodrome e houve feridos. Um deles, este com mais gravidade, foi o técnico Fabio Grosso, que teve o supercílio cortado.

A partida estava marcada para 16h45 (de Brasília), mas acabou adiado. Os jogadores do Lyon afirmaram que gostariam de jogar, mas a Federação Francesa de Futebol optou pelo cancelamento. A nova data ainda não está definida.

Na chegada ao estádio, torcedores do Olympique de Marseille arremessaram muitas pedras e garrafas, e imagens que circulam nas redes sociais registraram o ocorrido. Além de Grosso, seu auxiliar técnico e alguns jogadores ficaram feridos com menos gravidade. Ônibus de torcedores do Lyon também acabaram sendo apedrejados e ficaram impossibilitados de voltar por conta das janelas quebradas.

O Lyon é o lanterna da Ligue 1, com três pontos, mas ainda sem nenhuma vitória na competição nacional. A equipe, administrada por John Textor, dono do Botafogo, busca se reabilitar na tabela. O Olympique de Marseille, por sua vez, está em nono lugar, com 12 pontos.

