Porto vence o Vizela e põe fogo na ponta da tabela do Português

O Porto visitou o Vizela neste domingo, pelo Campeonato Português, e venceu por 2 a 0 fora de casa. O time de Sergio Conceição dominou o adversário e somou três pontos importantes. Mehdi Taremi abriu o placar, e Stephen Eustáquio ampliou.

Com o resultado, 0 Porto chegou aos 22 pontos, na terceira colocação da classificação. O Dragão tem a mesma pontuação que o líder Benfica e o vice-líder Sporting, mas os Leões podem se isolar na ponta nesta segunda-feira, no encerramento da rodada. O Vizela, por sua vez, tem seis pontos e está na 16ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.

O primeiro gol saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, após Evanilson ser derrubado dentro da área. O juiz marcou pênalti, e Taremi bateu forte no canto para balançar as redes. No fim da etapa inicial, Eustáquio aproveitou sobra na entrada da área, limpou a marcação e acertou lindo chute no ângulo. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Porto e Vizela voltam a campo no próximo fim de semana, mais uma vez pelo Campeonato Português. Os Dragões encaram o Estoril, na sexta-feira, em casa, enquanto o Vizela tem compromisso com o Casa Pia, no domingo, fora de casa.

