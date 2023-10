Corinthians e Santos empatam em clássico polêmico e seguem ameaçados pelo Z4

O clássico entre Corinthians e Santos não trouxe alívio para nenhum dos lados no Campeonato Brasileiro. Os alvinegros empataram por 1 a 1, neste domingo (29), na Neo Química Arena, pela 30ª rodada, e seguem ameaçados pela zona de rebaixamento. O Timão foi superior no maior parte do jogo, saiu na frente do placar com gol contra de Jean Lucas, mas cedeu o empate nos acréscimos em pênalti polêmico convertido por Mendoza.

Os jogadores de Corinthians e Santos deixaram o campo na bronca com a arbitragem de Anderson Daronco (Fifa/RS). No primeiro tempo, o Timão reclamou de um possível pênalti não marcado em Yuri Alberto após dividida com João Basso, enquanto os santistas lamentaram o gol anulado de Dodô. Na etapa final, os corintianos ficaram na bronca com o pênalti marcado em Soteldo nos acréscimos, que determinou a igualdade no placar.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 37 pontos, mas segue em 14º lugar e próximo da zona de rebaixamento. Já o Santos soma agora 34 pontos e ocupa a 16º colocação, somente um ponto na frente do Goiás, que abre o Z-4. O Timão volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena, enquanto o Peixe visita o Flamengo, no mesmo dia, às 20h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians domina, mas João Paulo salva o Santos

O clássico alvinegro começou polêmico. Com menos de dez minutos de partida, Yuri Alberto caiu na área após choque com João Basso e pediu pênalti, mas nada foi marcado. O zagueiro santista, inclusive, se machucou e foi substituído. Já pouco antes do relógio marcar 20 minutos, o Santos chegou a abrir o placar com Dodô após cobrança de escanteio, mas o lance foi anulado por impedimento e, dessa vez, gerou reclamação dos jogadores do Peixe.

O gol anulado foi a única finalização do Santos nos primeiros 45 minutos de partida. O Corinthians dominou o jogo, teve a posse de bola e finalizou 12 vezes, mas não conseguiu transformar o volume em gols por causa de João Paulo. O goleiro santista foi o destaque do primeiro tempo com quatro defesas difíceis, como nos chutes de Yuri Alberto, Fausto Vera e Giuliano, além da cabeçada de Gil. Ángel Romero também chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento.

Corinthians sai na frente, mas Santos arranca empate

O Santos mudou de postura no segundo tempo. O Peixe voltou mais agressivo e, enfim, finalizou pela primeira vez no jogo com Soteldo, logo no primeiro minuto, mas sem perigo para o goleiro Cássio. O Corinthians, no entanto, voltou a controlar as ações e, enfim, abriu o placar aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio, Yuri Alberto cabeceou, João Paulo fez mais uma defesa difícil, mas na sobra Jean Lucas empurrou contra a própria meta ao tentar afastar a bola da área.

Com o controle da partida e a vantagem no placar, o Corinthians relaxou e buscou administrar o resultado. O Santos, por sua vez, aproveitou e cresceu no jogo. Apesar da atuação sem brilho do artilheiro Marcos Leonardo, que foi substituído, o time conseguiu reagir com a entrada de Mendoza. Ao lado de Soteldo, o colombiano foi crucial para o Peixe conseguir o empate nos acréscimos. Após Soteldo ser derrubado por Bruno Méndez, Mendoza deslocou Cássio e igualou o placar.

CORINTHIANS 1 x 1 SANTOS

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data e horário: 29/10/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, Itaquera (SP)

Corinthians: Cássio; Fagner (Bruno Mendez, min. 26’/2ºT), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera (Gabriel Moscardo, min. 0’/2ºT), Maycon, Giuliano (Ruan Oliveira, min. 41’/2ºT), Renato Augusto (Matías Rojas, min. 35’/2ºT) e Ángel Romero (Wesley, min. 26’/2ºT); Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

Santos: João Paulo; Joaquim, João Basso (Messias, min. 10’/1ºT) e Dodô (Kevyson, min. 20’/2ºT); Lucas Braga, Rodrigo Fernández (Julio Furch, min. 33’/2ºT), Rincón, Jean Lucas e Lucas Lima (Maxi Silvera, min. 20’/2ºT); Soteldo e Marcos Leonardo (Mendoza, min. 33’/2ºT). Técnico: Marcelo Fernandes

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

Cartões amarelos: Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Fábio Santos, Bruno Méndez e Matías Rojas (COR) / Rincón e Marcos Leonardo (SAN)

Gols: Jean Lucas, contra, aos 11′ do 2ºT (1-0); Mendoza, de pênalti, aos 53′ do 2ºT (1-1)

