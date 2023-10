Em jogo de sete gols e quatro pênaltis, Coritiba vence Inter no Beira-Rio

Surpresa no Beira-Rio. Na noite deste domingo (29/10), pela 29ª rodada do Brasileirão, o Internacional, que vinha de duas vitórias convincentes, incluindo um 7 a 1 no Santos, recebeu, no Beira-Rio, o Coxa. Com 38 pontos e começando a mirar a zona da Libertadores, era de se esperar um triunfo sobre o penúltimo colocado, com apenas 20 pontos e 99% de risco de rebaixamento. Mas o que se viu foi o Internacional errando muito e, com dez jogadores desde os sete minutos do primeiro tempo, perdeu o jogo: 4 a 3. Detalhe: a partida teve quatro pênaltis, dois para cada lado.

Garcez, Matheus Bianqui e Robson, duas vezes de pênalti, fizeram os gols do Coxa, que pela primeira vez na era dos pontos corridos (desde 2003) venceu o Colorado no Beira-Rio. Alan Patrick (pênalti), Bruno Henrique e Valencia (pênalti) marcaram para o Colorado. Apesar da vitória, o Coritiba segue em penúltimo, mas agora com 23 pontos. O Inter parou nos 38, em 13º.

Inter com dez logo aos sete minutos

O Internacional passou os primeiros cinco minutos sem conseguir armar nenhuma jogada. Aos sete, Vitão fez uma falta em Garcez. Era o último defensor e o rival estava a caminho do gol. Falta e zagueiro expulso. Com dez e o meia Johnny de zagueiro, o Inter levou pressão. Robson fez um gol para o Coxa, mas o VAR anulou por impedimento. Bianqui perdeu um gol feito. O Inter assustava com Alan Patrick. na primeira, cruzou na cabeça de Valencia, que perdeu. Na segunda, cobrou falta que o goleiro Gabriel salvou. Mas o Coxa era bem melhor e, aos 26, num erro da zaga, Natanael cruzou, Johnny tentou cortar a bola foi na tarde. Na volta, Garcez fez 1 a 0 para o Coritiba.

Coritiba vai para o intervalo em vantagem

Somente aí o treinador Coudet rearrumou a defesa (saiu o volante de Pena e entrou o zagueiro Igor Gomes). Isso ajustou o time. Mas o empate veio num lance fortuito, aos 42. Uma lateral encontrou Maurício na área e Bruno Gomes, tentando cortar, acertou o pé do Colorado. Pênalti que Alan Patrick cobrou e deixou tudo igual. Era de se esperar um Inter, mesmo com um a menos, em cima. Mas quem balançou a rede foi o Coxa. Marcelino cruzou para Bianqui recolocar o time paranaense na frente. O Coxa foi para o intervalo em vantagem, mas não sem levar um susto. Afinal num chute de Johhny foi na trave. Primeiro tempo bem movimentado.

Inter segue mal. E perde para o penúltimo da tabela

O Internacional seguiu muito errático. Não conseguia encaixar no setor de criação. Já o Coritiba equilibrava o jogo. Mas, numa falha dupla do goleiro Rochet e do lateral-esquerdo Dalbert, o Internacional levou o terceiro gol, aos 24. O goleiro rechaçou mal a bola. Na volta, Dalbert derrubou Robson na área. Após quase cinco minutos de análise, o juiz foi ao VAR e confirmou o pênalti que Robson cobrou para fazer 3 a 1.

O Colorado era um bando. Porém, mesmo se mandando de qualquer jeito, diminuiu num golaço de Bruno Henrique, aos 38. Mas, aos 42, Dalla Corte, zagueiro dos juniores que entrara pouco antes improvisado na lateral-esquerda, fez pênalti bobo em Bruno Gomes. Robson e ampliou para os visitantes. Contudo ainda rolou um pênalti para o Inter, cobrado por Enner Valencia, mas foi aos 56 minutos. Não havia tempo para mais nada. Jogo louco. Enfim, o Coxa vence o Colorado (mas que jogou de camisa comemorativa verde) em Porto Alegre.

Internacional 3×4 Coritiba

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 29/10/2023

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 35.245

Renda: R$ 536.716,00

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Dalbert (João Dalla Corte, 27’/2ºT); Johnny, De Pena (Igor Gomes, 27’/1ºT), Maurício (Pedro Henrique, 28’/2ºT), Aránguiz (Bruno Henrique, 27’/2ºT); Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

CORITIBA: Gabriel; Natanael (Hayner, 27’/2ºT), Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís (Jamerson, 13’/2ºT); Bruno Gomes, Sebástian Gómezm Matheus Bianqui (Fransérgio, Intervalo) e Marcelino Moreno (Gabriel Silva, 41’/2ºT); Robson e Garcez (Reinaldo, 41’/2ºT) Técnico: Thiago Kosloski

Gols: Garcez, 26’/1ºT (0-1); Alan Patrick, 42’/1ºT (1-1); Matheus Bianqui, 48’/1ºT (1-2). Robson, de pênalti, 33’/2ºT (1-3); Bruno Henrique, 38’/2ºT (2-3); Robson, de pênalti, 44’/2ºT (2-4); Enner Valecnia, pênalti, 56’/2ºT (3-4)

Árbitro: André Luiz Skettino Bento (MG)

Assistentes: Guilheme Dias Camilo (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Enner Valencia, Aranguiz, Maurício, Alan Patrick (INT); Matheus Bianqui, Natanael, Marcelino, Reinaldo (COR)

Cartões vermelhos: Vitão (INT, 7’/1ºT)

