Série B: Vitória empata com o Juventude e pode subir no próximo jogo

Tudo igual no Barradão. Neste domingo, o Vitória recebeu o Juventude pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023, e as equipes empataram em 0 a 0. No duelo de times que brigam no alto da tabela, o placar não foi ruim para nenhum dos dois times.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 65 pontos e segue perto do título e, consequentemente, da classificação para a Série A. O acesso, inclusive, pode vir confirmado já na próxima rodada. O Juventude, que sonha também com uma vaga na primeira divisão, está em quinto, com 57 pontos, mesma pontuação do Criciúma, que fecha o G4.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi muito estudada, mas com poucas chances claras para os dois lados. O Vitória não conseguiu se impor jogando em casa e viu o Juventude ser um pouco mais perigoso. O goleiro Lucas Arcanjo foi obrigado a fazer duas boas defesas, enquanto o time gaúcho não sofreu tanto apesar de ceder alguns contra-ataques que não foram aproveitados pelos baianos.

Segundo tempo

Se o primeiro tempo foi ruim no Barradão, a segunda etapa conseguiu ser ainda pior. Nenhuma das duas equipes conseguiu se impor para levar perigo, e o jogo acabou sem gols. No fim, o Vitória até tentou pressionar na base do abafa, mas o Juventude se contentou com o pontinho conquistado fora de casa.

Sequência

As duas equipes voltam a campo pela Série B no próximo fim de semana. Na sexta-feira, o Juventude recebe o Ituano, enquanto o Vitória entra em campo no domingo, contra o Novorizontino, fora de casa.

Empate no Paraná

Em outro jogo neste domingo, o Londrina recebeu o CRB no Estádio do Café, e as equipes empataram em 1 a 1. O zagueiro Gabriel abriu o placar para o time da casa no início do segundo tempo, mas os visitantes buscaram a igualdade com um a menos, no fim da partida. Livre na área, Mike recebeu de Copete e deixou tudo igual.

O resultado é ruim para o Londrina, que briga contra o rebaixamento. O Tubarão está na penúltima colocação, com 27 pontos. O CRB, por sua vez, está em décimo, com 50 pontos, e ainda tem chances matemáticas de conseguir o acesso à Série A.

