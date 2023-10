Cuiabá surpreende o Botafogo e coloca fogo no Campeonato Brasileiro

Há, sim, coisas que só acontecem com o Botafogo. São, aliás, velhos fantasmas que insistem em aparecer. Pitta, que havia marcado três vezes contra o Glorioso, em 2022, pelo Juventude, reapareceu no Estádio Nilton Santos para impor uma derrota doída por 1 a 1, neste domingo (29), pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o Botafogo, líder do Brasileirão e com uma partida a menos, com seis pontos à frente do segundo colocado Palmeiras. Os dois times se enfrentam na quarta-feira, no mesmo Nilton Santos.

Botafogo amassa

O Botafogo botou a bola no chão e foi para cima. Pelo lado direito, Júnior Santos começou como a melhor arma de ataque do Glorioso. Foi dele um passe primoroso para Eduardo sair na cara do gol e ficar na defesa de Walter. Tiquinho, por sua vez, teve uma primeira etapa apagada. No fim, Cuesta marcou. Porém, o árbitro assinalou um toque de mão do zagueiro argentino. Já o Cuiabá teve poucos momentos no ataque. O time se limitou a fazer cera e esperar o tempo passar.

Inacreditável Futebol Clube

A ansiedade dominou o Botafogo por completo. Tanto que Perri foi dar uma de zagueiro, no meio de campo, e explodiu uma bola em cima de Pitta. O centroavante ficou sozinho, com o gol aberto a sua frente, ganhou de Di Plácido na força e na corrida, só completando para o gol. O Alvinegro, tomado pelo cansaço, não conseguiu, ao menos o empate. Chances teve. Porém, como diz o ditado, “há dias que é noite”.

BOTAFOGO 0x1 CUIABÁ

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 29/10/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo, 27’/2ºT); Freitas (Pires, 42’/2ºT), Tchê Tchê (Carlos Alberto, 42’/2ºT) e Eduardo (Janderson, 27’/2ºT); Júnior Santos, Luís Henrique (Segovinha, 13’/2ºT) e Tiquinho. Técnico: Lúcio Flávio

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Empereur e Rikelme (PV, 34’/2ºT); Raniele, Mineiro (Filipe Augusto, 20’/2ºT) e Denilson (Sobral, 13’/2ºT); Pitta (Wellington Silva, 20’/2ºT), Clayson (Cafu, 34’/2ºT) e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Gols: Pitta, 7’/2ºT (0-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Cartão Amarelo: Mineiro, Empereur, Antonio Oliveira, Denilson, Walter, Ranielli (CUI); Cuesta (BOT)

Cartão Vermelho:

