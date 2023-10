Marcelo Fernandes: pênalti em Soteldo foi ‘muito bem marcado’

Neste domingo (29), o Santos arrancou um empate dramático do Corinthians em 1 a 1, fora de casa, pela 30ª rodada do Brasileirão. Se o Timão protestou muito pela marcação de Anderson Daronco, pelo pênalti sobre o santista Soteldo, nos minutos finais, o técnico do Peixe não teve dúvidas na validade do lance. De acordo com Marcelo Fernandes, o árbitro acertou ao dar a penalidade.

O lance que definiu o placar aconteceu no fim do segundo tempo, quando Lucas Veríssimo levou um drible de Soteldo, que caiu após pisão do zagueiro. Mas os corintianos alegaram que a carga não teve força para derrubar o camisa 10. Ainda assim, Marcelo Fernandes não se fez de rogado e disse ter visto pênalti. Ademais, reclamou pela arbitragem não justificar um gol anulado do Santos.

“Não tenho nenhuma dúvida: pegaram o pé do Soteldo, ele foi até para o lado. Foi muito bem marcado. Queria até perguntar por que não apareceu no telão do estádio o gol nosso, que anularam. Na Vila Belmiro, anularam o golaço do Marcos Leonardo por um fio de cabelo. O quarto árbitro falou que iam repetir o lance, estou até agora esperando”, reclamou Marcelo, que exaltou o empate do Peixe:

“Foi um empate e um ponto importantíssimo. Como já falei, vamos lutar até o fim, fazendo o possível e o impossível dentro de campo. O empate foi de grande valia e só mostra que essa molecada está fazendo de tudo. Não tem nenhum tipo de vaidade, apenas simplicidade e humildade. Mas a gente não faz nenhum tipo de conta, são oito jogos que temos pela frente e o próximo é contra o Flamengo”.

