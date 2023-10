Fortaleza é recebido com festa em desembarque após vice na Sul-Americana

O vice-campeonato na Sul-Americana não desanimou a torcida do Leão do Pici. O Fortaleza foi recebido com festa na noite deste domingo (29), no desembarque no Aeroporto Internacional Pinto Martins, na capital cearense. Os torcedores demonstraram carinho e exaltaram a campanha histórica da equipe que foi derrotada nos pênaltis pela LDU, do Equador, em Maldonado, no Uruguai.

Vojvoda lamenta falta de sorte em vice da Sul-Americana

A delegação do Fortaleza seguiu para o Aeroporto Internacional de Laguna del Sauce, em Maldonado, logo após a partida contra a LDU. Entretanto, o voo foi cancelado por conta de um forte nevoeiro que atingiu a cidade ao anoitecer. O Leão só conseguiu deixar Punta del Este às 13h40 (de Brasília), neste domingo (29), em voo fretado.

“É um sentimento difícil, pois estivemos perto de sermos campeões. Agradecer a todos pelo apoio. A torcida fez uma bonita festa no Uruguai e em Fortaleza. Acho que agora temos que virar a chave para voltar forte no Brasileirão, que é uma competição importante para nós e nos leva a uma Sul-Americana ou a uma Libertadores”, disse o volante Caio Alexandre.

Apesar do vice na Sul-Americana, a torcida do Fortaleza demonstra orgulho pela campanha e entende a necessidade de apoiar o time. Em nono lugar no Brasileirão, o Leão ainda tem chances de classificação para a Libertadores de 2024.

Após a derrota na final da Sul-Americana, o Fortaleza vira a chave e volta as atenções para o Brasileirão, afinal, ainda briga por vaga na Libertadores. O Leão tem confronto direto com o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 31ª rodada. O reencontro com a torcida será no domingo (5), às 18h30, contra o Flamengo, no Castelão, pela 32ª rodada.

