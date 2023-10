Cuesta admite mão em gol anulado e lamenta derrota em casa

O Botafogo perdeu a chance de aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão. O Alvinegro acabou derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (29), no Nilton Santos, pela 30ª rodada, e viu a distância para o vice-líder diminuir para seis pontos. Após a partida, o zagueiro Victor Cuesta lamentou a “falta de sorte” no gol anulado e na falha defensiva que determinou a vitória do Dourado.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

“Bateu na mão. A decisão (da arbitragem) foi certa. Fizemos uma grande partida e eles tiveram somente essa chance. Nos faltou sorte. Agora é corrigir os erros e seguir trabalhando porque ainda estamos na frente e dependemos apenas de nós”, destacou o zagueiro.

O lance em questão ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo. Victor Cuesta marcou o que seria o primeiro gol do Botafogo, porém, colocou a mão na bola e o VAR anulou. Já na etapa final, a falha do goleiro Lucas Perri em dividida com o atacante Isidro Pitta determinou a derrota alvinegra dentro de casa.

Apesar da derrota, o Botafogo segue na liderança com 59 pontos, mas a distância para o vice-líder, que agora é o Palmeiras, caiu para seis. O líder do campeonato volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.