Dorival rechaça pressão por jejum como visitante no Brasileirão

O São Paulo segue sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro em 2023. O Tricolor empatou com o Athletico-PR por 1 a 1, neste domingo (29), na Ligga Arena, pela 30ª rodada, e completou 15 jogos sem vitória. É a maior sequência da história do clube na competição. Apesar da campanha negativa, o técnico Dorival Júnior minimizou a pressão para encerrar o jejum.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

“É natural que incomode são números e situações que você fica se batendo um pouquinho, mas entendo também que tudo que aconteceu ao longo desse período e a forma como conduzimos, se tivéssemos feito jogos muito abaixo dos adversários, aí sim causariam uma preocupação grande, mas não foi assim”, disse Dorival.

Com o empate, o São Paulo chegou aos 39 pontos e ocupa o 11º lugar na classificação. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Morumbi, pela 31ª rodada do Brasileirão.

