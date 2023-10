Lúcio Flávio minimiza derrota e acredita em recuperação

O Botafogo ligou o alerta após a derrota diante do Cuiabá. O Alvinegro perdeu para o Dourado por 1 a 0, neste domingo (29), no Nilton Santos, pela 30ª rodada, e viu a distância para o vice-líder cair para seis pontos. Entretanto, o técnico Lúcio Flávio minimizou a diferença, reiterou a confiança no elenco e acredita na recuperação no confronto direto contra o Palmeiras.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

“Ao mesmo tempo que pode diminuir, pode aumentar. Nós vamos jogar e temos condições e capacidade para isso. O mais importante é atentar para o que tem sido feito. O que nos resta é manter o foco, o trabalho, motivar os atletas. Acredito que a resposta eles vão dar no jogo contra o Palmeiras”, disse Lúcio Flávio.

Apesar da derrota, o Botafogo manteve a liderança com 59 pontos. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é o vice-líder com 53 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.