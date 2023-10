Díaz: ‘Vínhamos de um jogo há 48 horas e não tivemos tempo de recuperação’

Treinador do Vasco, Ramón Díaz explicou o número de mudanças na equipe titular que empatou com o Goiás por 1 a 1, neste domingo (29), na Serrinha, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino creditou ao cansaço o motivo pelo qual teve de mexer no time, em relação à derrota para o Internacional por 2 a 1, na última quinta-feira (26), em São Januário.

“Vínhamos de um jogo há 48 horas e não tivemos tempo de recuperação. Decidimos que deveríamos começar tranquilos e controlar o tempo. No segundo tempo, eu usaria todos os jogadores para podermos, estrategicamente, atacar. E creio que isso aconteceu. Tivemos, então, quatro chances de ataque em que as finalizações não foram boas e também convertemos um gol. Neste sentido, fomos bem”, indicou o treinador.

No entanto, o centroavante Babi, nos acréscimos, colocou água no chope ao deixar tudo igual, no fim da partida.

“Creio que merecíamos mais, tivemos mais chances e merecíamos ganhar. Mas agora temos que pensar no que vem pela frente. Temos muitas partidas e precisamos seguir lutando”, reforçou o treinador.

Díaz se preocupa com expulsões

Pela segunda vez consecutiva, o Vasco tem jogadores expulsos: Paulinho e Erick Marcus, contra o Internacional, e, agora, Vegetti, diante do Goiás. Este fator negativo pegou de surpresa Díaz e atrapalhou os planos do Cruz-Maltino em Goiânia.

“A mim, me surpreendeu. Foram jogadas normais, não foram jogadas para cartão amarelo. A primeira (do Vegetti) não era para cartão amarelo. Os árbitros estão meio pressionados, principalmente com o Vasco”, apontou o comandante argentino do Vasco.

O Vasco, com o empate, não sai da zona de rebaixamento. Afinal, soma 31 pontos e está na 18ª posição do Brasileirão. Seu próximo compromisso é na quinta-feira (2), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Em seguida, na jornada seguinte, tem o líder Botafogo pela frente, em São Januário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.