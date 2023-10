Aos 40, Felipe Melo mostra que ‘não acabou’ e busca tri da Libertadores, agora com o Fluminense

Felipe Melo é um exemplo de que é possível se reinventar no futebol. Aos 40 anos, o outrora volante foi recuado como zagueiro e tem papel importante no time do Fluminense. O camisa 30 já conquistou dois títulos Cariocas com o Tricolor e busca o sonhado título da Libertadores. Para ele, porém, levantar o troféu não é novidade. Felipe foi bicampeão da Liberta quando atuava pelo Palmeiras, em 2020 e 2021. Será que chegou a hora do tri, agora com o Flu? Ele já afirmou que, se for campeão, esta será sua maior conquista na carreira.

“Sentimento de sonho. Para mim, vai ser a maior conquista da minha carreira, sem desmerecer as outras. Todo título é muito saboroso, mas poxa, dar um primeiro título para um clube como o Fluminense, que tem uma torcida apaixonada, de fato, vai ser uma conquista como se fosse inédita para mim e eu vou comemorar como se não houvesse amanhã”, disse o volante, recentemente.

Sinal de alerta?

Felipe Melo sentiu uma fisgada na perna direita na vitória do Fluminense sobre o Goiás, por 5 a 3, pelo Brasileirão, e assustou os torcedores, que só pensam na final da Libertadores, dia 4, sábado, contra o Boca Juniors. Ele teve que ser substituído por causa de fortes dores musculares, mas, para tranquilizar os tricolores, o defensor disse que “não foi nada grave”. A conferir.

Números de Felipe Melo na Libertadores 2023

Jogos: 11 (todos como titular)

Cartões amarelos: 4

Bolas recuperadas por jogo: 3,7

Dados do Sofascore

Felipe Melo tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024. Ele renovou o vínculo recentemente, em setembro.

