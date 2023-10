Corinthians promete ir à CBF contestar arbitragem do clássico: ‘Absurdo’

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 contra o Santos, neste domingo (29), na Neo Química Arena, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Timão ficou na bronca com a arbitragem após o embate. Muito por conta do pênalti marcado em Soteldo, na reta final da partida.

Após o encontro, o presidente Duílio Monteiro Alves e o diretor de futebol Alessandro Nunes saíram da Neo Química Arena reclamando muito e prometendo cobrar a CBF por uma explicação. Aliás, o árbitro da partida foi Anderson Daronco.

“A indignação que o torcedor está sentindo todos nós também estamos: todo o vestiário, todos os atletas, o treinador. Foi um absurdo o que aconteceu aqui. A gente já viu afastarem árbitros sem nome, menos experientes. Não sei o que eles vão fazer, mas espero que não aconteça mais, nem com o Corinthians nem com ninguém. O VAR está aí para isso. Pode até errar com o VAR, mas o lance fica muito claro. Todos nós vimos. Na hora que ele foi para a tela, o Brasil inteiro viu a imagem que ele viu: tem um pisão, e não é pênalti, mas ele deu”, falou Duílio.

“É um absurdo. É muito simples analisar um lance como aquele: o pé do Bruno está no chão, o Soteldo vem, pisa e se joga. Nós iremos até a CBF, vamos cobrar a Comissão de Arbitragem e vamos aguardar uma manifestação. Em lances assim eles geralmente divulgam os vídeos do que aconteceu, e queremos uma análise clara”, completou Alessandro.

Cássio reforça indignação no Corinthians

Após a partida, o goleiro Cássio reforçou o protesto contra a arbitragem de Anderson Daronco. O goleiro disse que só o juiz viu o pênalti em Soteldo e lamentou a perda dos dois pontos nos minutos finais. O resultado fez o Timão chegar só a 37, mantendo a equipe na 14ª colocação.

“O Soteldo pisa no pé do Bruno. Foi um grande erro. Prejudicou! Uma vitória, por mais que no segundo tempo a gente não tenha tido oportunidades de gol, o jogo estava controlado, estava indo para a reta final. Um lance que atrapalha na pontuação. Podíamos subir, nos afastar mais lá de baixo, ficamos frustrados, mas é seguir em frente”, falou o goleiro.

O lance que causou a indignação foi o pênalti marcado em Soteldo, já nos acréscimos. O camisa 10 do Santos caiu na área após disputa com Bruno Méndez, e a princípio Daronco não viu falta, mas foi chamado pelo VAR e mudou de opinião. Mendoza converteu a cobrança e empatou o jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.