Mano vê Corinthians melhor no clássico e engrossa revolta contra arbitragem

O Corinthians empatou com o Santos em 1 a 1 neste domingo (29), na Neo Química Arena, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro e decepcionou o seu torcedor. O Timão fez um grande primeiro tempo, mas caiu de rendimento na segunda etapa e viu o Peixe empatar em um pênalti polêmico. Após a partida, o técnico Mano Menezes disse que o Alvinegro merecia a vitória, mas parou em uma grande atuação do goleiro João Paulo.

“O Corinthians fez um primeiro tempo que era para terminar 3 a 0, pela qualidade do jogo, pelo controle total das ações, pelo número de oportunidades criadas, temos de dar os parabéns ao João Paulo pela atuação muito boa. Não voltamos tão bem no segundo tempo, antes do gol tínhamos proporcionado dois contra-ataques ao Santos. Isso acontece, existem dois times e duas comissões técnicas”, disse Mano, que prosseguiu.

“O pecado que nós cometemos foi no fechamento do jogo. Puxamos dois, três contra-ataques e era uma hora de maturidade, de levar a bolinha para o canto, segurar um pouquinho, respirar, fazer o time sair de trás. O adversário está arriscando tudo naquele momento, colocaram mais dois atacantes, e você vai tendo que conter a qualidade que o Santos tem. Esse pecado a gente cometeu. O restante vocês já sabem”.

Mano reclama da arbitragem e pênalti polêmico

Por fim, o treinador corintiano se juntou ao presidente do clube e ao goleiro Cássio para contestar a arbitragem de Anderson Daronco. O pênalti de Bruno Méndez em Soteldo, nos acréscimos do segundo tempo, permitiu que Mendoza empatasse o clássico em 1 a 1.

“O pênalti é absurdo, porque é tão claro que o pé do Bruno Méndez está no chão quando o pé do jogador do Santos se projeta. Não tem como marcar. Talvez, quando se tem uma boa vontade imensa para um lado ou para outro, você marca. Mas nem nessa situação daria para marcar. Talvez vocês não tenham reparado, mas o árbitro marcou um impedimento no fim do primeiro tempo que ninguém entendeu, e no segundo tempo aconteceu de novo. Não estava nem perto de estar impedido, e o árbitro apitou. Acho que são as famosas vozes do além”, completou o treinador.

