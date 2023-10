Fifa bane Luis Rubiales do futebol por três anos

A Fifa confirmou, nesta segunda-feira (30), que o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales está banido de todas as atividades relacionadas ao futebol pelos próximos três anos. A decisão parte do Comitê Disciplinar da entidade após o dirigente beijar, sem consentimento, a jogadora Jenni Hermoso. O gesto ocorreu após a conquista da Espanha na Copa do Mundo Feminina.

Anteriormente, a entidade máxima do futebol havia condenado o cartola a uma punição de 90 dias. Contudo, agora ele está banido do futebol por três anos. Aliás, a punição anunciada pela Fifa em nada interfere os processos judiciais que o dirigente tem em aberto. Assim, ele deve responder pelo crime de agressão sexual.

“O Comitê Disciplinar da FIFA proibiu Luis Rubiales, antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), de todas as atividades relacionadas com o futebol a nível nacional e internacional durante três anos, por violação do artigo 13 do Regulamento Disciplinar da FIFA”, diz uma parte do comunicado da entidade.

Rubiales tem dez dias para solicitar uma decisão fundamentada e também pode entrar com recurso no Comitê de Apelações da Fifa.

O dirigente foi parar na Justiça após beijar a atacante Jenni Hermoso, na entrega das medalhas de campeãs da Copa do Mundo feminina. Atualmente, o dirigente deve respeitar uma ordem de restrição. Além disso, não pode nem entrar em contato com a jogadora e tampouco ficar a menos de 500 metros de distância dela. Após sofrer grande pressão, ele pediu renúncia do seu cargo e vem enfrentando diversos processos desde então.

