Derrota em casa não abala favoritismo do Botafogo, afirmam comentaristas

Após a inesperada derrota para o Cuiabá, no Nilton Santos, a mídia esportiva não tirou o favoritismo do Botafogo para o título do Brasileirão. Afinal, a equipe alvinegra sustenta seis pontos e vantagem para o Palmeiras, atual vice-líder, e com um jogo a menos. De acordo com Paulo Vinícius Coelho, comentarista da Paramount+, a distância real é ainda maior e tudo depende do clássico nacional de quarta-feira.

“A derrota para o Cuiabá não muda nada do favoritismo do Botafogo na corrida pelo título. Não muda ainda. Claro que perder para o Palmeiras o confronto direto de quarta-feira poderá colocar pressão psicológica na equipe que lidera o Brasileirão desde a terceira rodada. No visor, nesse caso, serão três pontos de distância – e já foram 14. Por pontos perdidos, não. O Botafogo pode alcançar 86 pontos ao final da campanha. O Bragantino apenas a 79. O Palmeiras e o Flamengo só podem chegar a 75. Quer dizer a distância real é de sete pontos para o Braga, nove para Palmeiras e Flamengo”, calculou o jornalista.

Caso o Glorioso vença o Palmeiras, em casa, na próxima rodada, volta a colocar nove pontos e praticamente encerra as chances do rival de conquistar o caneco. No entanto, Flamengo e Red Bull Bragantino ainda se enfrentam em jogo atrasado. Assim, podem permanecer na briga.

‘Botafogo é muito favorito’

Para André Loffredo, a situação ainda é bastante confortável. A única ressalva, por sinal, é o fato de o Brasileirão ser competitivo e imprevisível. Dessa forma, todo o cuidado é pouco para o Fogão.

“Seis pontos em qualquer campeonato do planeta é diferença gigante. Vale lembrar que o Botafogo faz jogo com Palmeiras em casa e ainda tem um jogo a menos, poderia ter diferença de nove pontos. É situação razoavelmente confortável em qualquer campeonato do mundo. Aqui no Brasil não, é diferente, muita competitividade. Não são só duas, são três ou quatro equipes na briga contra o Botafogo, mas o Botafogo é muito favorito”, opintou o comentarista do Grupo Globo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.