São Paulo não terá o Morumbi contra o RB Bragantino

O São Paulo não sabe onde vai mandar o duelo contra o RB Bragantino, no próximo dia 8 de novembro, às 20h, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Morumbi estará fechado para a montagem da estrutura de dois shows internacionais.

Afinal, no próximo dia 10, a banda californiana Red Hot Chili Peppers se apresenta no local. Em 12 e 13 de novembro, o grupo mexicano RBD é quem se exibirá no Cícero Pompeu de Toledo. Assim, a diretoria do Tricolor Paulista avalia aonde poderá mandar seu jogo contra o Massa Bruta.

Uma das alternativas é o Allianz Parque. O São Paulo usou a casa do Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando foi eliminado para o Água Santa. O Verdão, por sua vez, utilizou o Morumbi duas vezes nesta temporada, e o Tricolor pode usar desta reciprocidade para atuar no estádio. Contudo, o gramado sintético é o que incomoda o elenco do Soberano, que pensa em outra alternativa.

Contudo, vale lembrar que o Morumbi tem sido o grande aliado do São Paulo na temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro. Em 15 partidas, o time somou 10 vitórias e dois empates, obtendo mais de 70% de aproveitamento. Em contrapartida, o Tricolor ainda não venceu nenhum jogo na competição longe do seu estádio.

É o desempenho como mandante que afasta o Tricolor da briga contra a zona de rebaixamento, já que, como visitante, a equipe ainda não venceu. São apenas sete pontos fora de casa e um aproveitamento na casa dos 15%. Assim, o Tricolor procura um local onde pode seguir mostrando sua força na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.