André já foi de centroavante a zagueiro no Fluminense e é trunfo na final da Libertadores

Uma das principais revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, o volante André, do Fluminense, é o que se pode chamar de curinga no futebol. Polivalente, ele atua em mais de uma posição desde a base e já foi de centroavante a zagueiro no Tricolor das Laranjeiras. Até por isso, dá mais opções para o técnico Fernando Diniz para escalar o time na final da Libertadores, sábado, 4, contra o Boca Juniors, no Maracanã.

André já foi utilizado como zagueiro em vários momentos por Fernando Diniz. Por isso, se o treinador tiver problemas com Felipe Melo, que deu um susto na torcida na partida contra o Goiás, o volante pode ser novamente recuado para a defesa. Esta, porém, é apenas uma das opções do treinador para o setor.

André foi descoberto pelo clube ainda em 2013, quando disputava um torneio de futebol em Salvador, na Bahia. Na época, ele atuava como centroavante e foram os muitos gols que chamaram atenção do Tricolor. Porém, em Xerém, ele foi sendo recuado até se encontrar como volante, onde se firmou e virou capitão na base. Um dos fatores que o fez mudar de posição antes de virar profissional foi a luta por vaga no time com uma outra joia formada no clube.

“Cheguei como centroavante depois de marcar oito gols em sete jogos. Mas sou baixo e era reserva do Marcos Paulo. Ai compica, né? Teve troca de treinador em 2014 e virei meia. Depois passei para segundo volante, primeiro… Agora encontrei minha posição”, disse André em entrevista ao ge ainda em 2018, quando era do time sub-17.

André recusou proposta de 30 milhões de euros do Liverpool por final da Libertadores

André vem sendo cobiçado por vários clubes europeus e disse não a uma proposta praticamente irrecusável do Liverpool, da Inglaterra. O gigante da Premier League ofereceu nada menos do que € 30 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões), mas o jovem decidiu seguir, por enquanto, no Fluminense para disputar a final da Libertadores.

“Realmente era uma proposta irrecusável pelo clube que foi, pela grande liga. Acho que todo jogador um dia sonha estar jogando um grande clube na Europa, numa grande liga. Mas eu resolvi manter minha palavra porque, quando fechou a janela de janeiro, o Diniz chegou e falou comigo que me queria aqui até o final do ano. A gente não sabia que ia chegar uma proposta desse valor. Eu falei para ele que, independente do que acontecesse, ia estar até o final da temporada. Acabou que foi passando e, chegando no meio do ano, a gente ainda estava nas oitavas da Libertadores. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada”, disse André em entrevista aos canais oficiais da Conmebol.

Com boas atuações no Fluminense, André passou a ganhar espaço também na Seleção Brasileira. Ele recebeu oportunidades em convocações recentes e deve ter novas chances em breve.

