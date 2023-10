Gols decisivos e quase vilão: o Raio-X de Samuel Xavier na Libertadores com o Fluminense

Samuel Xavier não chega a ser um dos protagonistas do Fluminense, mas teve sim papel decisivo na campanha do Tricolor até à final da Libertadores. O lateral se destacou principalmente nas oitavas de final, contra o Argentino Juniors, quando fez gols nos dois jogos. Na semifinal contra o Inter, porém, quase assumiu o papel de vilão. O Jogada 10 mostra para você um pouco da trajetória de Samuel Xavier nesta Libertadores. Confira.

Segurança na fase de grupos

O lateral teve uma série de boas atuações na temporada e seguiu o mesmo caminho na Libertadores. Na fase de grupos, ele teve atuações seguras e se destacou na partida contra o River Plate, no Maracanã, quando deu uma assistência para um gol de Cano. O defensor também foi muito bem na partida contra o The Strongest, no Maracanã.

Samuel Xavier brilha nas oitavas de final

O camisa 2 foi fundamental nos confrontos diante do Argentino Juniors. No jogo de ida, quando o Fluminense perdia por 1 a 0, coube ao lateral deixar tudo igual, já no fim da partida: um golaço que fez toda a diferença. No jogo de volta, no Maracanã, mais uma vez brilhou a estrela de Samuel Xavier. Ele acertou mais um belo chute e mudou totalmente o jogo. Ou seja, nesta fase, foi o protagonista.

Atuações seguras contra o Olimpia

Depois de brilhar nas oitavas de final, Samuel Xavier foi mais discreto nas quartas. Ele cumpriu com o seu papel e não comprometeu, dando segurança ao setor defensivo quando o time mais precisava.

Samuel Xavier vira quase vilão contra o Inter na semifinal

O lateral tricolor não foi bem no jogo de ida, no Maracanã, e acabou expulso após recebeu o segundo cartão amarelo ainda aos 44 minutos do primeiro tempo. Com um a menos, o Fluminense se viu em apuros, mas Cano salvou a pátria tricolor.

Números de Samuel Xavier na Libertadores 2023

Partidas: 10

Gols: 2

Assistências: 1

Bolas recuperadas por jogo: 3,4

Cartões amarelos: 2

Cartões vermelhos: 1

Os dados são do site Sofascore

O lateral tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024. Ele renovou o vínculo no início deste ano.

