Neto esbraveja após pênalti dado por Daronco: ‘Vergonhoso’

O apresentador da TV Bandeirantes Neto ficou bastante irritado com o pênalti marcado por Anderson Daronco a favor do Santos, no duelo entre Corinthians e Peixe, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo fez parte da rodada 30 desta edição do Campeonato Brasileiro e terminou empatado por 1 a 1.

Durante seu comentário na rádio “Craque Neto”, o comunicador, aliás, classificou a atuação de Daronco e da equipe do VAR como “absurda” e “vergonhosa”.

“Absurdo o pênalti que o Daronco deu, que o VAR deu. Foi falta do Soteldo em cima do Bruno Mendez. Dar um pênalti desse, vocês estão de brincadeira. E você ainda foi no VAR, Daronco, e deu o pênalti”, disse Neto inicialmente.

No lance, já no finalzinho da partida, Soteldo entrou na área, jogou a bola na frente e caiu. O árbitro, no entanto, com a ajuda do VAR, marcou a penalidade. Mendoza, então, foi para a marca da cal e converteu o pênalti para os alvinegros visitantes.

“Aí vem aquilo que o Corinthians sempre é ajudado. Espera aí. Dar um pênalti desse é o absurdo do absurdo. É vergonhoso o que fizeram com o Corinthians na Neo Química Arena. Parabéns, Seneme”, completou o ex-jogador do Timão e ídolo da Fiel.

O Corinthians está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Já o Santos luta contra o rebaixamento e, atualmente, está na 16ª posição, com 34 somados.

