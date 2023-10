Benja dispara contra Daronco: ‘Comemorou junto?’

O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Santos, no domingo (29), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, ainda dá muito o que falar. A torcida do Timão, afinal, lamenta muito o que considera um erro de arbitragem no pênalti marcado por Anderson Daronco a favor do Peixe, no finalzinho da partida. O lance foi crucial no encontro.

Aliás, o apresentador da CNN e SBT Benjamin Back fez duras críticas ao árbitro. Tudo por causa do pênalti marcado e cobrado por Mendoza, lance que decretou, então, o empate entre as equipes.

“Gol do Santos. Daronco comemorou junto?”, questionou Benja inicialmente em suas redes sociais. Na sequência, o jornalista usou da ironia.

“Os dois melhores do Santos hoje: João Paulo e Daronco. Incrível, os caras conseguem ‘errar’ com o VAR”, brincou.

Gol

Na sequência, Benja ainda levantou suspeita a respeito da decisão.

“Arbitragem o Brasil é um caso sério! Ele foi até o VAR e teve coragem de dar o pênalti. É no mínimo estranho”, completou.

Corinthians e Santos ficaram, portanto, no empate, por 1 a 1, nesse domingo. O Timão saiu na frente com gol contra de Jean Lucas. No finalzinho do jogo, o árbitro marcou um pênalti que gerou revolta. Na cobrança, Mendoza anotou.

