São Paulo alcança pior campanha como visitante no Brasileiro

Para o torcedor era questão de tempo, mas, neste domingo (29), se concretizou. O São Paulo atingiu sua pior marca como visitante na história do Campeonato Brasileiro ao empatar em 1 a 1 com o Athletico Paranaense, na Ligga Arena. O resultado registrou o pior jejum em partidas fora de casa no torneio de pontos corridos.

Afinal, o Tricolor chegou a 15 partidas sem vencer longe do Morumbi. Isso configura todos os embates disputados até aqui no Brasileirão. Foram sete empates e oito derrotas, com apenas 15% de aproveitamento dos pontos. Apenas o América-MG, lanterna da competição, tem campanha pior atuando longe dos seus domínios. O Coelho também não venceu fora de casa nesta edição de 2023.

A falta de resultados longe do Morumbi segura a equipe no meio da tabela. O São Paulo soma 39 pontos em zona intermediária e sem pretensões no Brasileiro. Após a partida, Dorival admitiu que o jejum incomoda no dia a dia.

“É natural que incomode são números e situações que você fica se batendo um pouquinho, mas entendo também que tudo que aconteceu ao longo desse período e a forma como conduzimos, se tivéssemos feito jogos muito abaixo dos adversários, aí sim causariam uma preocupação grande, mas não foi assim”, disse Dorival.

Contudo, o São Paulo ainda tem mais quatro jogos longe do Morumbi para evitar passar a competição inteira sem vencer fora de casa. O time volta a atuar fora de casa no dia 10 contra o Santos, na Vila Belmiro. Depois, encara ainda Fluminense, Bahia e Atlético-MG como visitante.

