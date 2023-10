CBF divulga áudio de VAR de pênalti no clássico entre Corinthians e Santos

A CBF divulgou, na manhã desta segunda-feira (30), o áudio do VAR no lance crucial e polêmico do clássico entre Corinthians e Santos. As equipes empataram em 1 a 1, neste domingo (29), na Neo Química Arena, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão reclama muito de um pênalti marcado em Soteldo, nos acréscimos da partida.

Afinal, o camisa 10 do Santos caiu na área após disputa com Bruno Méndez. A princípio, o juiz da partida, Anderson Daronco, não viu falta. Contudo, ele foi chamado pelo VAR e mudou de opinião. Mendoza converteu a cobrança e empatou o jogo. Na gravação divulgada pela CBF, o árbitro admite no primeiro momento não ter visto a jogada, por estar encoberto.

“Eu não vejo se tem toque no pé. Se teve pisão, eu quero ver”, diz Daronco.

Por sua vez, o VAR comandado por Wagner Reway, diz que vê um possível pênalti e recomenda Anderson Daronco para revisar o lance.

“O jogador (Bruno Méndez) põe o pé exatamente na passada do atleta do Santos. Recomendamos revisão para o possível penal”, fala Wagner Reway.

Ao analisar o lance, Daronco é curto e grosso.

“O jogador número 25 calça na passada”, conclui o árbitro.

Corinthians prometeu ir à CBF reclamar da arbitragem

Após a partida, o Corinthians deixou o gramado indignado com a arbitragem. Afinal, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, o diretor do clube, Alessandro Nunes, o técnico Mano Menezes e o goleiro Cássio protestaram contra a arbitragem de Anderson Daronco. Além disso, o Timão prometeu ir à CBF para contestar a marcação e ouvir a análise do lance da comissão de arbitragem da entidade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.