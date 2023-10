Vidal relembra título da Libertadores do Fla e revolta torcedores do Athletico

O volante chileno Vidal tornou-se pivô de nova polêmica, no domingo (29), ao relembrar o título da Copa Libertadores. Na ocasião, o Flamengo levou a melhor sobre o Athletico, seu atual clube. No fim de semana, a conquista dos cariocas completou um ano.

Vidal postou em suas redes sociais a imagem com a camisa do Flamengo e beijando a taça da Libertadores. A publicação causou revolta nos torcedores do Furacão, afinal, o título ocorreu justamente sobre o time paranaense: 1 a 0, gol de Gabigol, em Guayaquil, no Equador.

“Hoje se completa um ano da linda Copa”, disse Vidal.

Os torcedores, no entanto, responderam.

“Quer ser demitido?”, disse um.

“Tá de brincadeira, car***”, postou outro.

Aliás, essa não é a primeira polêmica de Vidal nas redes sociais. No início da temporada, quando ainda estava no Flamengo, o chileno disse que estava disponível para retornar ao Colo-Colo, clube que o revelou. A situação causou desconforto. Em julho ele deixou o Rubro-Negro e se transferiu para o Athletico.

Vidal, aliás, está entregue ao departamento médico. Pouco tempo após ser contratado pelo Athletico, o atleta teve uma grave lesão em um dos joelhos enquanto defendia a seleção chilena. O volante andino, então, só volta a atuar em 2024.

