Atlético é líder do returno e tem a melhor defesa na segunda parte do Brasileirão

O Atlético de Luiz Felipe Scolari se encontrou. Após período inicial com nove jogos de jejum com o técnico, o Galo mudou o rumo a partir do duelo contra o São Paulo, ainda no primeiro turno do Brasileirão. Agora, o time de Felipão é líder do returno e carrega boas estatísticas.

Após 11 jogos no segundo turno do Brasileirão, o Bicudo tem o melhor aproveitamento ao lado do Bragantino, ambos com 66%. São sete vitórias, um empate e três derrotas.

Além disso, o Atlético tem a melhor defesa do returno entre os 20 times da Série A. São seis gols sofridos em 11 jogos disputados. Com isso, o saldo de gols do Galo está positivo em oito. De acordo com o “Sofascore”, os adversários precisam de mais de 17 oportunidades para um gol.

Aliás, vale ressaltar que a defesa tem sido uma das marcas importantes do Atlético neste returno de Brasileirão. Afinal, dos 11 jogos, Everson saiu sem ser vazado em seis jogos, portanto, mais da metade das partidas.

O Atlético faz campanha de recuperação no Brasileirão 2023. Atualmente, na luta por um lugar na próxima Copa Libertadores, o Galo está na sexta colocação, com 49 pontos somados.

