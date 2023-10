Marcos Leonardo entra na mira de clube da Inglaterra

O Newcastle, da Inglaterra, entrou na disputa para contratar o atacante Marcos Leonardo, do Santos, no final do ano. O clube inglês já iniciou os primeiros contatos e estuda qual será o seu próximo movimento para acertar com o jogador em janeiro de 2024. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Bruno Andrade, do “Uol” e confirmada pelo Jogada10.

O Peixe está ciente que o clube inglês entrará no páreo para contratar o seu artilheiro. Além disso, os santistas sabem que dificilmente vão conseguir segurar o seu centroavante no ano que vem. Desta forma, o Alvinegro Praiano espera receber uma oferta por Marcos Leonardo entre R$ 107 e 134 milhões.

Há cerca de três meses, o centroavante precisou lidar com uma negociação frustrada com a Roma, da Itália. Ele ficou muito próximo de se transferir para a Europa, mas foi convencido a ficar após a chegada do coordenador Alexandre Gallo. O diretor entendeu que o jogador seria crucial na luta contra o descenso e vetou sua saída para o Velho Continente, o que era um sonho do atleta. A Lazio também observava o atleta.

Aliás, Marcos Leonardo chegou a ficar afastado do restante do elenco por um tempo, tentando forçar uma saída. Contudo, agora, vem atuando com regularidade. Assi, ele se tornou alternativa crucial nesta reta final de temporada no Santos.

Autor de 21 gols em 42 jogos oficiais em 2023, Marcos Leonardo é dos poucos destaques do Santos na reta final do Campeonato Brasileiro. Contudo, com contrato até 2026, o jogador deve ir para a Europa no ano que vem, e a Inglaterra aparece, portanto, como provável destino.

