Ex-Flamengo, André Luiz brilha no Campeonato Português

Atacante do Estrela Amadora, André Luiz entrou em campo no segundo tempo contra o Famalicão, pela nona rodada da Liga Portugal, e mudou a história da partida. O brasileiro, afinal, precisou de apenas um minuto para marcar o gol da vitória do Estrela.

Com o resultado, o Amadora chega aos 12 pontos, na nona colocação. A fera brasileira vibrou muito com o resultado e sua participação ao fim do prélio.

“Graças a Deus pude entrar e ajudar o Estrela a somar mais três pontos na Liga. Feliz em marcar meu primeiro gol na Europa. Traz confiança e fortalece nosso trabalho aqui. Que seja o primeiro de muitos”, disse André Luiz.

O camisa 10 do time português foi emprestado pelo Flamengo na janela de transferência de agosto deste ano. O contrato com a equipe portuguesa vai até junho de 2024, quando termina a temporada europeia.

