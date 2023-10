Internacional pode ter até quatro baixas para pegar o América-MG

O Internacional tropeçou em casa diante do Coritiba, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, mas já mira a próxima rodada. Aliás, enfrentará novamente um desesperado, desta vez, o América-MG, lanterna da tabela. O técnico Eduardo Coudet, por sinal, tem alguns problemas de olho no jogo, que acontece na quarta-feira (1), às 19h, no Beira-Rio.

A maioria deles é por suspensão. Afinal, Johnny e Mauricio tomaram o terceiro amarelo na derrota por 4 a 3 para o Coxa e, portanto, desfalcam o time gaúcho na sequência da Série A. Além disso, quem também não será opção é Vitão: o zagueiro foi expulso antes dos 10 minutos da partida, após forte entrada no adversário. Com desconforto na coxa esquerda, Renê segue como dúvida na lateral esquerda e Dalbert pode ser acionado de novo.

Assim, ao todo, Coudet tem chances de lidar com até quatro baixas. No entanto, terá dois retornos importantes e considerados titulares absolutos da equipe de Porto Alegre. O zagueiro Mercado e o atacante Wanderson cumpriram suspensão automática na 30ª rodada, regressando à formação principal. O Colorado quer sair da 12ª posição, hoje com 38 pontos, e se aproximar da zona de classificação à Libertadores, o chamado G6.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.