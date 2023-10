Grêmio deve ter dois retornos importantes contra o Coritiba

Após engatar duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio voltou ao G-4 e segue firme na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Afinal, o Tricolor gaúcho bateu Flamengo e América-MG, após ficar quatro jogos sem vitória. E para o próximo duelo contra o Coritiba, no Couto Pereira, nesta quarta-feira (1), às 20h, o técnico Renato Gaúcho pode ter o retorno de dois jogadores importantes.

Isso porque o lateral-esquerdo Cuiabano e o meio-campista Carballo, que se recuperam de lesões, podem ser relacionados para o duelo contra o Coxa. O volante uruguaio, por exemplo, não atua desde a derrota no Gre-Nal 440 no Beira-Rio. Ele trata um quadro de pubalgia e voltou a treinar com bola nos últimos dias.

Ele ficou no Rio Grande do Sul enquanto a delegação estava em Minas Gerais para encarar o América-MG. A lesão, inclusive, tirou o jogador da convocação da seleção uruguaia na disputa das eliminatórias. O próprio Carballo admitiu que fez o pedido para ficar de fora.

Por outro lado, Cuiabano estava atuando pelo time sub-20 para retomar ritmo de jogo, mas teve uma lesão muscular na coxa direita. Foi a segunda na região num curto período, fato que ligou alerta e gerou cautela no retorno. Sem o jogador, Reinaldo vem sendo o único da posição neste momento para Renato Gaúcho escalar.

Rodrigo Ely, Iturbe e Nathan seguem em tratamento e devem voltar somente no decorrer de novembro. Os demais atletas, que foram utilizados em Belo Horizonte, serão avaliados, mas a recuperação física é a principal aposta para conseguir a terceira vitória seguida no torneio de pontos corridos.

