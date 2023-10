Nino comenta sobre possibilidade de jogar na final da Libertadores

Nino sofreu uma entorse no joelho esquerdo e vem se recuperando nas últimas semanas. No entanto, não deve ser problema para final da Libertadores. O zagueiro revelou que deve estar em campo na decisão entre Boca Juniors e Fluminense.

Lesão de Nino

“E aí foi a noite sem dormir, porque só ia saber no outro dia. Naquele momento, tudo isso poderia ter acontecido (lesão grave). É muito difícil cravar, mas eu acho que não (correr risco de não jogar na final). Pelo andar da carruagem, pela maneira como eu estou evoluindo, se as coisas correrem como o planejado, provavelmente eu vou estar na final”, disse Nino ao Esporte Espetacular no último domingo (29).

A lesão do zagueiro aconteceu durante um treino da Seleção Brasileira. A recuperação do defensor normalmente duraria entre quatro e seis semanas. No entanto, os médicos tricolores fizeram um trabalho intensivo no mês de outubro. Assim, as chances do capitão tricolor estar em campo no dia da final da Libertadores são altas.

Boca x Fluminense

Nino fez uma projeção da decisão entre Boca Juniors e Fluminense. A equipe argentina chega confiante para disputa da final da Libertadores. Afinal, os comandados de Jorge Almirón conseguiram passar pelo Racing e pelo Palmeiras nas fases anteriores da competição.

“A equipe do Boca mostra ser muito valente, que não se dá por vencida, que briga até o fim. Ficou com um a menos contra o Palmeiras em grande parte do segundo tempo, conseguiu segurar o resultado e levar para os pênaltis. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe assim, muito aguerrida, que vai lutar por cada bola, e a gente está preparado para fazer isso também. Sabendo que vai ser um jogo diferente, que as coisas vão se decidir somente em 90 minutos, e que a gente precisa estar no limite. No limite da atenção, do foco e da união dentro do campo, para que os detalhes possam decidir a nosso favor”, completou Nino.

Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. A decisão será disputada em jogo único. Portanto, em caso de empate, haverá uma prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

