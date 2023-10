Fábio, paredão do Fluminense, busca título inédito; veja números dele nesta Libertadores

Aos 43 anos, Fábio, do Fluminense, pode consagrar ainda mais a sua já gloriosa carreira com o título inédito da Libertadores de 2023. O paredão tricolor, afinal, foi um dos destaques do time na campanha até à final e teve papel decisivo em alguns momentos. No entanto, apesar da falha no gol do Internacional, no jogo de volta pela semifinal, o camisa 1 tem crédito de sobra com os tricolores e é um dos pilares do time de Fernando Diniz.

“Se a gente olhasse lá atrás, seria impossível eu com 43 anos jogando em uma grande equipe, como é o Fluminense, tendo a oportunidade de estar novamente na final da Libertadores buscando um sonho que não é só meu, que foi interrompido em 2009, como do Fluminense também – disse Fábio recentemente, após o Fluminense passar pelo Inter na semifinal.

Fábio já chegou à final da Libertadores em 2009, com o Cruzeiro, mas foi derrotado pelo Estudiantes. Ele disputou, ao todo, 11 edições do torneio. e é bo brasileiro com aois partidas na competição, com 99Chegou a hora de levantar a taça?

Números de Fábio na Libertadores 2023

De acordo com dados divulgados pelo site Sofascore, Fábio é o goleiro com mais defesas difíceis da Libertadores deste ano: 12.

