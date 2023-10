Cruzeiro tem retorno importante em semana de jogos decisivos

O técnico Zé Ricardo prepara o time para jogos importantes em semana decisiva do Cruzeiro. A Raposa enfrenta o São Paulo, na quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), e depois contra o Internacional, no domingo (5), às 16h, ambos válidos pela 31ª e 32ª rodadas do Campeonato Brasileiro.

Embora tenha passado o fim de semana sem jogos pelo Brasileirão, já que o Fortaleza estava na final da Copa Sul-Americana, os atletas não tiveram folga. Os atletas, entretanto, seguiram com a rotina de treinamentos com foco nos duelos.

A Raposa, afinal, treinou na manhã desta segunda-feira (30), na Toca da Raposa II. Até quarta-feira (1), os treinos estão mantidos no mesmo horário, às 10h (de Brasília). A equipe viaja para São Paulo na quarta a tarde. Na sexta-feira (3), porém, os jogadores farão um trabalho de recuperação, ainda em terras paulistas. E depois fecham os treinamentos para o confronto diante do Internacional, em Belo Horizonte, no sábado (4).

Para o próximos jogos, afinal, o técnico Zé Ricardo recebeu uma importante notícia. O meia Mateus Vital se recuperou de lombalgia aguda e está liberado para os jogos. O atleta, entretanto, ficou fora do duelo contra o Bahia, na última semana, que finalizou com vitória por 3 a 0 para a Raposa.

O Cruzeiro, afinal, está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Os próximos adversários, aliás, estão na luta na parte inferior da tabela: o São Paulo na 11ª colocação, com 39 pontos, enquanto o Inter tem 38 somados, na 12ª posição.

