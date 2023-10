Bola de Ouro 2023: Bellingham vence Troféu Kopa como melhor jovem

O meio-campista Jude Bellingham, atualmente no Real Madrid, foi eleito o melhor jogador jovem do mundo na premiação da Bola de Ouro 2023. No evento, feito pela revista “France Football”, o jogador inglês acabou reconhecido pela grande temporada de quando ainda estava no Borussia Dortmund.

O jovem de 20 anos entrou em campo 42 vezes pela equipe alemã na temporada passada, com 14 gols marcados e sete assistências. O desempenho levou o Real Madrid a pagar 103 milhões de euros (R$ 543 milhões) pelo atleta, que hoje é o grande nome do time espanhol.

“Agradeço a todo mundo que me fez chegar até aqui. Os clubes onde passei, a seleção inglesa e minha família. Estou diante dos melhores jogadores da historia. Significa muito para mim”, disse Bellingham ao receber o prêmio.

As atuações do camisa 5 no time de Madri, porém, não entraram na disputa para esta votação. Neste momento, Bellingham é tratado como o melhor do mundo na temporada 2023/24 por muitas pessoas. Em 13 jogos pelo clube merengue, ele fez 13 gols marcados e deu três assistências. No último fim de semana, ele foi o destaque do clássico contra o Barcelona, fazendo os dois gols da virada.

CANDIDATOS AO PRÊMIO

Jude Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund/Real Madrid)

Gavi (Espanha/Barcelona)

Jamal Musiala (Alemanha/Bayern de Munique)

Eduardo Camavinga (França/Real Madrid)

Pedri (Espanha/Barcelona)

Xavi Simons (Holanda/PSV/RB Leipzig)

Alejandro Balde (Espanha/Barcelona)

António Silva (Portugal/Benfica)

Rasmus Hojlnund (Dinamarca/Atalanta/Manchester United)

Elye Wahi (França/Lens)

