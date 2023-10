Ferraresi festeja retorno ao time depois de quase nove meses

O zagueiro Ferraresi voltou ao time depois de 280 dias em tratamento de uma grave lesão. Afinal, o venezuelano retornou aos gramados, neste domingo (29), na partida Athletico x São Paulo (empate por 1 a 1), válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele, porém, entrou em campo apenas por alguns minutos.

Após a partida, em entrevista ao canal SPFC TV, do clube, o zagueiro festejou o retorno ao time. A máxima do venezuelano, a partir de agora, é pensar no futuro e esquecer definitivamente o que passou.

“Muito feliz, passaram vários meses. Feliz por voltar, por voltar bem. Deu certo, agora é só ir para a frente, não olhar para trás, seguir trabalhando. Conseguimos um ponto muito importante em um campo complicado, agora é pensar na quinta-feira no jogo contra o Cruzeiro”, afirmou Ferraresi.

No clássico com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, em janeiro passado, Ferraresi teve uma grave lesão no joelho. O zagueiro, inclusive, passou por cirurgia e ficou oito meses afastado dos jogos.

Apesar do período de inatividade, porém, Ferraresi e o São Paulo chegaram a um acordo pela permanência do jogador no clube. Afinal, o contrato de Ferraresi, que terminaria no meio do ano, foi estendido até o fim de dezembro.

O São Paulo acertou adquirir os direitos econômicos de Ferraresi para 2024. No entanto, um novo contrato será elaborado a partir da próxima temporada. O zagueiro, no entanto, ainda está vinculado ao Manchester City.

O zagueiro, titular até se machucar no início do ano, provavelmente terá mais oportunidades com Dorival Júnior. A ideia é que Ferraresi ganhe mais tempo de jogo nesta reta final de temporada.

