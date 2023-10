Gabigol reencontra ex-clube no estádio em que estreou como profissional

Após a derrota para o Grêmio, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será especial para um jogador do elenco rubro-negro: Gabigol, que reencontra o clube que o revelou. Além disso, o atacante também atuará no estádio em que estreou entre os profissionais do Peixe, o Mané Garrincha.

Franzino e cheio de expectativas, o atacante fez sua estreia no futebol profissional dia 26 de maio de 2013. Aliás, aquela partida entre Flamengo e Santos, em Brasília, também marcou uma data importante: a despedida de Neymar, negociado com o Barcelona, com a camisa do Peixe. No segundo tempo, o técnico Muricy Ramalho decidiu apostar no atacante, que entrou no lugar de Henrique Dourado.

Diante de 63 mil torcedores, as equipes ficaram no 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Nas temporadas seguintes, Gabigol não demorou para se destacar e atrair os olhares dos grandes clubes da Europa. Três anos depois, ao conquistar o ouro olímpico com o Brasil, ao lado de Neymar, foi negociado com a Inter de Milão, de Itália, por 29 milhões de euros.

Ídolo rubro-negro

Grande promessa das divisões de base do Santos, Gabigol não precisou de muito tempo para se destacar com a camisa do Peixe. Com grandes atuações com a camisa do Peixe, o atacante entrou na mira de gigantes europeus. Assim, em agosto de 2016, em mês que conquistou o ouro olímpico pela Seleção Brasileira, Gabi acertou com a Inter de Milão, da Itália, por 29 milhões de euros.

Cercado de expectativa, o atacante não conseguiu corresponder no Velho Continente e retornou ao futebol brasileiro em 2019. O que nenhum torcedor do Flamengo imaginava é que o jogador se transformaria em um dos maiores ídolos da história da instituição. Chegou por empréstimo, mas em seu primeiro ano já marcou os dois gols da virada épica sobre o River Plate, no bi da Copa Libertadores.

Contratado em definitivo por 18 milhões de euros (R$ 83 milhões na época), o atacante voltou a ser decisivo na temporada passada ao novamente estufar a rede em uma decisão continental. Diante do Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador, fez o gol do tri rubro-negro, que completou um ano no último domingo (29)

No momento, o atacante já ergueu a taça em 11 oportunidades, com 153 gols em 264 jogos. Assim, se tornou o sexto maior artilheiro da história do clube e sacramentou seu nome no hall de ídolos do clube carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.