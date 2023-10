CBF divulga áudio do VAR em lance de gol do Cuiabá. Confira!

– A gente já confirmou que não pegou na mão dele, tá? – afirmou Bins ao concluir.

Reclamação dos botafoguenses

Além de muita reclamação ainda no gramado, os alvinegros foram para as redes sociais para reclamar do lance. Um dele foi o CEO do clube, Thairo Arruda, que ironizou a jogada. Além disso, ele ainda provocou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.

“E aí, Abel, pode me explicar isso?”.

