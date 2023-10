Flamengo monta logística diferente para jogo diante do Santos

O Flamengo decidiu montar um cronograma diferente para a partida diante do Santos. Os times se enfrentam na próxima quarta-feira (1), às 20h, no Mané Garrincha (Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão.

Programação do Flamengo

Ao invés de viajarem no dia anterior do jogo, os jogadores rubro-negros embarcam para Brasília na noite desta segunda-feira (30). A mudança aconteceu por conta dos horários dos voos. A informação é do “ge”.

Afinal, só existiam voos disponíveis para Brasília na noite de terça-feira (31). No entanto, os horários não atendiam aos interesses do clube. O elenco rubro-negro precisa de um tempo mínimo de descanso, até para prevenir desgastes antes dos jogos.

Assim, os jogadores rubro-negros treinam na tarde desta segunda-feira (30), no Ninho do Urubu. Em seguida, viajam para Brasília. O elenco realizará uma atividade no CT do Brasiliense, na tarde de terça-feira (31).

Assim, os jogadores rubro-negros vão em busca de mais uma vitória sob comando de Tite. O treinador chegou ao clube no começo de outubro e participou dos jogos contra Cruzeiro, Vasco e Grêmio.

O Flamengo está na quinta colocação do Brasileirão. A equipe rubro-negra está com nove pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato. Apesar da diferença, ainda existem chances matemáticas de título.

