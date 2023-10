Léo Pereira é dúvida do jogo entre Flamengo e Santos. O zagueiro sofreu um trauma no tórax na partida diante do Grêmio e vem realizando um tratamento intenso no Ninho do Urubu. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Flamengo completa um ano sem conquistar títulos

Desfalque no Flamengo?

O zagueiro fez uma atividade na academia no último domingo (29) e ainda não treinou com os jogadores rubro-negros depois da lesão. No entanto, ainda existe uma expectativa pela presença do defensor em campo.

O elenco rubro-negro treina na tarde desta segunda-feira (30), no Ninho do Urubu. Em seguida, viaja para Brasília. Assim, Léo Pereira realizará os trabalhos no campo e saberá se tem condições físicas de estar em campo.

Aliás, Léo Pereira chegou ao clube no começo de 2020. O zagueiro sofreu muitas críticas no início, mas conseguiu crescer de produção na última temporada. O defensor participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.

Apesar da possível ausência de Léo Pereira, Tite terá um retorno importante na defesa. Afinal, Fabrício Bruno está de volta ao time após cumprir suspensão no Brasileirão. O zagueiro vem sendo um dos destaques da equipe rubro-negra nesta temporada.

Flamengo e Santos se enfrentam na próxima quarta-feira (1), às 20h, no Mané Garrincha (Brasília), pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra está na quinta colocação do campeonato, com 50 pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.